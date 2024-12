«Ci aspetta una partita fondamentale contro il Cagliari, una squadra in forma, con anni di esperienza in Serie A, abituata a lottare per i nostri stessi obiettivi. Il loro allenatore, Davide Nicola, è un tecnico esperto, capace di motivare e schierare la squadra tatticamente molto bene. I rossoblù sono compatti e contro l'Atalanta hanno dimostrato aggressività e coraggio, non meritando la sconfitta».

Lo ha detto Eusebio Di Francesco, in conferenza stampa, alla vigilia della partita casalinga del suo Venezia con i sardi. Probabilmente uno snodo cruciale in chiave salvezza: senza i 3 punti, i lagunari si allontanerebbero sensibilmente dall'obiettivo. «Anche noi stiamo bene, anche se forse ci mancano dei punti rispetto alle prestazioni - ha osservato l'allenatore dei veneti –ma è fondamentale alzare il livello di concentrazione dal primo all'ultimo secondo di gioco».

«Questa è una partita delicata e decisiva - ha ribadito Di Francesco -, in cui dobbiamo mettere anima, cuore e determinazione in ogni contrasto, fino all'ultimo minuto, senza leggerezze».

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata