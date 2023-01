Alle firme Christian Travaglini e Daniele Dessena. Se il primo è pronto a siglare col Cagliari, che lo lascerà in prestito a Olbia fino a fine stagione, il secondo si prepara a tornare in Sardegna in maglia bianca.

Daniele Dessena in una recente sfida al Nespoli con la maglia dell'Entella (I.G.)

Un colpo d’esperienza a centrocampo, quello dell’ex Cagliari, classe 1987 e reduce dall’esperienza alla Virtus Entella, con cui ha collezionato quest’anno, nel girone B di Serie C, lo stesso dell’Olbia, 15 presenze tra campionato e Coppa Italia.

Quanto a Travaglini, il 22enne difensore milanese seguirebbe le orme di altri giocatori dell’Olbia, approdati in rossoblù dopo l’avventura gallurese: uno su tutti Giorgio Altare, diventato un punto di riferimento del Cagliari in Serie B dopo il biennio in maglia bianca.

