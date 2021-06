Il Cagliari ha ceduto a titolo definitivo Kiril Despodov al Ludogorets. L'attaccante bulgaro, giunto in Sardegna nel gennaio 2019, ha giocato poi con lo Sturm Graz e, la scorsa stagione, sempre con il Ludogorets, ha conquistato lo scudetto in Bulgaria. Cinque presenze e zero gol il suo ruolino.

Per Nandez si allontanano le piste italiane di Roma e Inter, l’uruguaiano è pronto a partire destinazione Leeds United. Sarebbe l’operazione più costosa della storia per i bianchi, vista la clausola rescissoria del centrocampista, 36 milioni.

La trattativa non sarà lampo, e ora è congelata per non distrarre il giocatore impegnato in Coppa America.

Trattative in stallo per lo stesso motivo per Godin: il capitano della Celeste ha un altro anno di contratto (più opzione per il terzo) ma il club rossoblù, in piena spending review, ha annunciato di non potersi più permettere l'ingaggio da 3 milioni netti.

Sempre aperta, invece, la trattativa con l'Inter per portare Nainggolan definitivamente in Sardegna: il giocatore vuole finire carriera al Cagliari, dove ormai è di casa, ma la società nerazzurra non vuole regalarlo.

Si parla tanto di uscite, molto meno di entrate per il momento nel mercato rossoblù. A tal proposito altri giocatori che potrebbero lasciare Cagliari, diverse le richieste e i sondaggi per loro, sono Cragno, Simeone e Lykogiannis.

