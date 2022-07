Successo del Cagliari nell’amichevole in Alsazia contro lo Strasburgo, formazione che milita nella Ligue 1 francese.

2-1 il risultato finale per la squadra di Liverani, che per l’occasione ha indossato per la prima volta la nuova “terza maglia” ufficiale, gialla con inserti colorati.

Le reti: Desogus sblocca il risultato dopo 5 minuti, mentre al 18’ è Pavoletti a firmare il raddoppio.

Un minuto dopo arriva il gol della bandiera dei transalpini, firmato da Thomasson.

