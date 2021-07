Sabato a Buddusò ci saranno anche Antonio Demarcus e Maarten Van der Want: a pochi giorni dall’inizio della preparazione precampionato, l’Olbia ufficializza il prolungamento del rapporto con i due giocatori.

E se nel caso del giovane centrocampista, classe 2000, il rinnovo contrattuale era un’operazione annunciata, meno scontata era la permanenza in bianco del portiere olandese, che si appresta, così, a vivere la settima stagione all’Olbia, la sesta di fila in Serie C. "La Società è lieta di comunicare che i giocatori Maarten Van der Want e Antonio Demarcus hanno rinnovato i rispettivi contratti con il club fino al 30 giugno 2022", recita la nota ufficiale di oggi, che aggiunge in coda "un caloroso in bocca al lupo per il prosieguo dell'avventura in maglia bianca".

Cresciuto nel settore giovanile della San Nicola Ozieri, Demarcus è arrivato a Olbia a 17 anni: dalla Berretti alla prima squadra il salto è stato, poi, breve, con debutto tra i professionisti datato 12 gennaio 2020 contro la Giana Erminio e un percorso che gli ha permesso di collezionare, da allora, 20 presenze tra campionato e Coppa Italia.

Maarten Van der Want (foto Olbia Calcio)

Diverso il cammino di Van der Want, olandese di nascita e olbiese d’adozione, giunto in Gallura dalla Virtus Entella: il 26enne portiere di Delft è stato tra gli artefici della promozione in C dell’Olbia nel 2016 e della salvezza all’ultima giornata l’anno successivo. In maglia bianca Van der Want vanta 47 presenze, negli ultimi anni ha giocato poco ma non è escluso che con l’arrivo dell’under Giuseppe Ciocci dal Cagliari e la partenza di Paolo Tornaghi Maarten scali le gerarchie dei portieri dell’Olbia fino a giocarsi la maglia da titolare col baby rossoblu.

