Tre vittorie su tre per Daniele De Rossi nel suo ritorno alla Roma come allenatore: dopo i 2-1 su Verona e Salernitana arriva un 4-0, quello contro il Cagliari.

«Per me è stata una bella partita», il commento scontato del tecnico giallorosso che nel frattempo è salito dal nono al quinto posto. «È ancora presto per guardare la classifica, abbiamo affrontato tre squadre che lottano per altri obiettivi: la Roma è più forte di Cagliari, Salernitana e Verona, queste partite deve vincerle».

L'ex centrocampista spiega come ha rilanciato la Roma, dopo l'esonero di José Mourinho e i tanti risultati negativi, con un avviso che può tornare utile anche al Cagliari: «Dalle situazioni negative ci si tira fuori tutti assieme, senza alibi o scaricabarile. Ho sempre vissuto momenti negativi qui a Roma, quando siamo usciti fuori è perché avevamo un gruppo forte. I giocatori devono credere in loro stessi, anche quando le cose non vanno bene».

Per De Rossi e la Roma sabato alle 18 ci sarà l'Inter capolista, dopo tre pericolanti: «La vedremo da domani, cominciando a studiarla. Abbiamo visto Inter-Juventus ieri, ma già le altre volte un po' la testa ci andava a come affronteremo questa partita».

