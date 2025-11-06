Il Genoa con una nota ha annunciato l'arrivo sulla panchina del club di Daniele De Rossi, che sostituisce l’esonerato Patrick Vieira.

Il tecnico ha già incontrato i giocatori della rosa e nel pomeriggio guiderà il suo primo allenamento. De Rossi farà il suo esordio domenica al Ferraris contro la Fiorentina, anche se dovrà rimanere in tribuna perché deve scontare un turno di squalifica.

Il club ha annunciato che De Rossi verrà presentato domani assieme al neo direttore sportivo Diego Lopez. Nella nota il club ha ringraziato Roberto Murgita e Domenico Criscito, in panchina come tecnici ad interim contro il Sassuolo, «per l'ennesima testimonianza di attaccamento ai nostri colori». Proprio con i due tecnici ad interim il Grifone è riuscito ad ottenere la sua prima vittoria in campionato.

Il Genoa domenica ospita la Fiorentina ultima in classifica. Il club toscano ha esonerato Stefano Pioli ed è sempre più vicina a Paolo Vanoli.

