Un Cremonese con l’attacco in piena emergenza nello spareggio salvezza di sabato alla Domus contro il Cagliari.

Sono indisponibili per problemi fisici James Vardy, Antonio Sanabria e Faris Moumbagna, così unico titolare certo è al momento Federico Bonazzoli, capocannoniere della squadra con sette reti. Al suo fianco molto probabilmente ci sarà Okereke.

Problemi anche a centrocampo con la squalifica di Maleh e l’infortunio di Thorsby, possibile il rientro fra i titolari di Payero.

Sarà regolarmente in campo al centro della difesa l’ex Luperto.

(Unioneonline)

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