Cremonese, emergenza in attacco e a centrocampo per il match della DomusAssenti Vardy e Sanabria nel reparto avanzato, Giampaolo si dovrebbe affidare a Bonazzoli e Okereke. In mezzo al campo mancheranno Maleh e Thorsby
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Un Cremonese con l’attacco in piena emergenza nello spareggio salvezza di sabato alla Domus contro il Cagliari.
Sono indisponibili per problemi fisici James Vardy, Antonio Sanabria e Faris Moumbagna, così unico titolare certo è al momento Federico Bonazzoli, capocannoniere della squadra con sette reti. Al suo fianco molto probabilmente ci sarà Okereke.
Problemi anche a centrocampo con la squalifica di Maleh e l’infortunio di Thorsby, possibile il rientro fra i titolari di Payero.
Sarà regolarmente in campo al centro della difesa l’ex Luperto.
(Unioneonline)