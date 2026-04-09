Torres a Pineto in cerca di punti salvezzaIl tecnico Greco: «Ogni partita è determinante in questo finale»
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La Torres vuole allungare a sei partite utili la serie positiva che la sta allontanando dagli spareggi pèer la salvezza. Sabato alle 14.30 la squadra sassarese è di scena a Pineto, contro la quinta forza del campionato.
Il tecnico Alfonso Greco presenta così l'avversaria: "Dovremo stare attenti alle loro caratteristiche di grande compattezza e mettere in campo le nostre idee di gioco pensando a mettere in pratica i nostri concetti. Vogliamo fare la partita e dovremo rimanere concentrati per 95 minuti evitando qualsiasi calo di concentrazione”.
Indisponibile il centrocampista masala, squalificato per somma di ammonizioni, rientra dopo quasi due mesi l'esterno destro Zecca e anche l'esterno sinistro Liviero è a disposizione dopo aver superato qualche acciacco.