Dopo la negatività al tampone contro il Covid-19 Alessio Cragno torna a pieno regime ad allenarsi con i suoi compagni con la speranza di poter essere in campo già a Napoli.

Domani, al termine della rifinitura (con conferenza stampa online programmata per le 14) l'allenatore Leonardo Semplici scioglierà le riserve sul suo eventuale utilizzo, sapendo, però, di poter contare anche su Guglielmo Vicario che nelle sue prime quattro partite in serie A è riuscito a collezionare la bellezza di un solo ko all'esordio in casa dell'Inter e tre successi di fila.

Tutto dipenderà dallo stato di forma del portiere della Nazionale. In caso contrario, il suo obiettivo sarebbe lo scontro salvezza in programma domenica prossima in casa del Benevento.

La rifinitura chiarirà gli ultimi dubbi compreso quello della sostituzione dello squalificato Marin.

Semplici intanto ritrova Nainggolan che ha scontato il suo turno di stop ma perde la mezz'ala rumena che stava facendo la differenza nelle ultime uscite. Deiola e Duncan sono pronti a prendere il suo posto sempre che il tecnico non decida di cambiare le carte in tavola e modificare il suo assetto tattico.

(Unioneonline/D)

