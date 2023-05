Il Cagliari conquista i tre punti a Cosenza: vittoria, ma non basta per il quarto posto. Nel primo turno dei playoff c’è il Venezia (QUI LA CRONACA DELLA PARTITA). Ecco le pagelle dei rossoblù.

Radunovic 6

Un brivido sull'uscita a vuoto che porta alla traversa di D'Orazio

Zappa 6.5

A destra controlla gli avversari e non smette mai di spingere

Dossena 6.5

Gara ad alta tensione, non perde mai il controllo della difesa

Altare 6

Qualche incertezza, ma sfiora anche il 2-0

Azzi 6.5

A sinistra comanda e cerca anche il gol

Kourfalidis 6

Torna titolare e controlla la zona senza problemi

(dal 29' st Nandez 6

Entra nel finale, facendo attenzione ai cartellini)

Deiola 6

Torna a centrocampo, meglio in fase difensiva che di costruzione

Rog 6

Finalmente di nuovo dal primo minuto, bravo soprattutto nel recuperar palloni

(dal 29' st Viola 6

Entra nel finale quando la gara è una battaglia)

Mancosu 6

Al piccolo trotto, mette in area la palla della vittoria

(dal 18' st Obert 6

Entra per rafforzare gli ormeggi)

Lapadula 7

Un gol per prendersi il titolo di capocannoniere e due pali: bomber

(dal 45' st Prelec sv)

Pavoletti 6.5

In area combatte e ci prova in tutti i modi, si tiene i gol per i playoff

(dal 18' st Luvumbo 5.5

Gioca sempre troppo da solo, non dà quello che ci si aspetta)

Ranieri 6.5

Voleva la vittoria evitando cartellini pericolosi: missione compiuta

