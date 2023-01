La Leonardo ci ha preso gusto e si ripete anche in Coppa Italia contro il Lecco. Dopo aver battuto lo Sporting Altamarca nello scorso turno di Serie A2 con un gol di Guti a 10 secondi dalla sirena, gli arancioneri superano anche il turno della coppa di categoria con una rete all'ultimo respiro. Questa volta è stato Riccardo Siddi, con appena 8 secondi lasciati sul cronometro, a regalare la vittoria ai cagliaritani per 2-1 sul Lecco e regalare la qualificazione ai quarti di finale.

La partita. Al PalaConi si giocava per gli ottavi di finale della Coppa Italia di Serie A2. Gara combattuta ed equilibrata, come conferma anche il punteggio di 1-1 a fine primo tempo. La Leo sblocca il match al 15' con Acco, mentre il Lecco risponde con il rigore di Tortorella a un minuto e mezzo dall'intervallo. Nella ripresa bisogna aspettare a otto secondi dalla fine, con il 2-1 decisivo firmato da Siddi su assist di Dos Santos che fa esplodere di gioia il pubblico. La Leonardo vola così ai quarti di finale dove affronterà la Sampdoria per provare a guadagnarsi l'accesso alle Final Four.

Le altre. La Leonardo è l'unica sarda ad andare avanti nella Coppa Italia di categoria. Nella Coppa Italia di Serie A, il 360 GG Monastir è stato eliminato dal Petrarca. A Padova il risultato finale recita 9-0, con i bianconeri che hanno scelto di dare spazio ai giovani per questo appuntamento. Nella Coppa Italia di Serie B, fuori anche il Sestu Città Mediterranea, battuto 3-2 in casa dall'MGM 2000.

