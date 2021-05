Ci saranno 4.300 spettatori mercoledì 19 maggio al Mapei Stadium di Reggio Emilia in occasione della finale di Coppa Italia tra Juventus e Atalanta.

La Lega Serie A ha ufficializzato il ritorno del pubblico negli stadi, nella quota del 20% rispetto alla capienza dell’impianto stabilita dal Comitato tecnico scientifico (al netto degli addetti ai lavori).

Una percentuale minore rispetto agli Internazionali di Tennis al Foro Italico di Roma che da oggi ha aperto al 25% per il pubblico.

"Rispetto al tennis dove è sufficiente l'utilizzo della mascherina, per gli stadi di calcio è stato previsto un protocollo più severo per quella che è l'aspettativa di certi comportamenti dei tifosi", ha detto Luigi De Siervo, amministratore della Lega Serie A, nel corso della presentazione della partita.

Potranno recarsi allo stadio solo i vaccinati con entrambe le dosi, i guariti negli ultimi sei mesi o chi ha effettuato un tampone (anche antigenico) con esito negativo nelle ultime 48 ore.

Quanto all’acquisto dei biglietti, la Lega si servirà dell’app “Mitiga”, su cui i tifosi potranno pre-registrarsi e caricare il loro biglietto, oltre all’esito del tampone o al certificato di vaccinazione o avvenuta guarigione.

"Per noi quest'occasione rappresenta la prova generale per ritornare ad avere il pubblico negli stadi nel rispetto delle regole che disciplinano gli eventi globali. Dobbiamo dire grazie alla Regione Emilia-Romagna che grazie alla visione, all'ottimismo e alla concretezza tipica di questa regione che ha saputo sempre rialzarsi in momenti difficili, dal terremoto di nove anni fa alla pandemia. Sono stati d'esempio e ci hanno aiutato a ripartire già dallo scorso campionato che abbiamo avuto paura di non poter concludere", ha detto Luigi De Siervo.

Gli spettatori saranno spalmati nei quattro settori del Mapei Stadium. Le curve saranno aperte per i tifosi di Juventus e Atalanta, che avranno a disposizione la gestione di una parte dei tagliandi.

