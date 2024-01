Nessun rischio e seconde linee in campo. Claudio Ranieri è stato chiaro nel postpartita di Cagliari-Empoli, quando ha annunciato l’intenzione di mandare in campo chi ha giocato meno nella sfida di Coppa Italia contro il Milan. Sarà la prima sfida del 2024 rossoblù, l’ultima che i sardi affronteranno con Zito Luvumbo a disposizione.

Dopo l’impegno contro i rossoneri, infatti, l’angolano partirà alla volta della Costa d’Avorio per unirsi alla sua Angola e affrontare la Coppa d’Africa. Salterà dunque anche la partita dell’Epifania contro il Lecce, come chiarito da Ranieri ancora al termine dell’ultimo match.

Anche per questo motivo, è probabile che Luvumbo scenda in campo dal 1’, forse al fianco di Petagna (che nelle ultime settimane è sceso nelle gerarchie del tecnico). Non è escluso che una chance sia concessa anche a Gaston Pereiro. In porta spazio a Radunovic, in difesa dovrebbe toccare ad Hatzidiakos e Wieteska.

Il Milan, comunque, non dovrebbe essere da meno. Anche i rossoneri si preparano al turnover, con la differenza che i partenti per l’Africa non hanno ottenuto il permesso per “trattenersi” per la sfida di Coppa: l’ultimo Bennacer, che si è già unito al ritiro algerino.

In attesa del match (fischio d’inizio domani alle 21) sono arrivati anche gli auguri del presidente Giulini: «Inizia un 2024 fatto di nuove sfide e rinnovato entusiasmo per affrontarle», ha scritto il patron sui social. «Come sempre, tutti insieme. Buon anno!».

(Unioneonline/L.Ne.)

