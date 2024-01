Per un Cagliari che trova la prima vittoria del 2024, qualche migliaio di chilometri più a sud, c’è un Luvumbo che si prepara ad esordire in Coppa d’Africa, in Costa d’Avorio.

Stasera, alle 21, la sua Angola scenderà in campo contro l’Algeria di Mahrez e Aouar, una delle favorite per la vittoria finale. Sarà il primo dei tre impegni del girone per l’attaccante del Cagliari, che sabato sarà impegnato contro la Mauritania. A chiudere, martedì 23, ci sarà la sfida (probabilmente decisiva per il passaggio del turno) contro il Burkina Faso.

Qualora la sua nazionale venisse eliminata, Luvumbo potrebbe tornare in tempo per la sfida al Torino (in programma per il 26 gennaio), anche se difficilmente troverebbe spazio tra i titolari. Dovesse passare il turno, affronterebbe gli ottavi di finale in una data tra il 27 e il 30 gennaio e se ne riparlerebbe per Roma-Cagliari del 5 febbraio.

Nel frattempo, nel weekend son state giocate le prime sfide. La Costa d’Avorio padrona di casa ha superato agilmente la Guinea Bissau (2-0), Capo Verde ha vinto a sorpresa contro il Ghana, mentre solo pari per altre due favorite: 2-2 per l’Egitto contro il Mozambico (gol di Salah al 96’) e 1-1 per la Nigeria contro la Guinea Equatoriale (col sigillo di Osimhen su assist di Lookman).

