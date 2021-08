Il Cagliari perde a San Siro, dove finisce 4-1 per il Milan una partita saldamente in mano ai rossoneri. Troppo fugace l’attimo di sollievo dopo il gol di Deiola (LE PAGELLE).

"Il risultato ci penalizza un po' troppo – il commento dell’allenatore dei rossoblù Leonardo Semplici -. Abbiamo avuto degli episodi contro, dispiace perché avevamo pareggiato subito la partita ma abbiamo subito una rete di Leao da una deviazione. Se fosse andata avanti in equilibrio avremmo potuto fare una gara diversa".

“Il rammarico – continua - è però sul terzo gol dove abbiamo fatto un errore importante. Diamo merito al Milan che è una grande squadra”.

Il tecnico vede comunque il bicchiere mezzo pieno e rivendica una buona prestazione da parte dei suoi giocatori: "Non credo che la squadra abbia sofferto il Milan. Nonostante il risultato negativo - spiega a Dazn - non vedo una prestazione così negativa. Ma se guardo gli episodi, anche il rigore concesso, penso che la prestazione del Cagliari possa essere valutata in maniera diversa".

Il modulo? "Sicuramente stiamo provando varie soluzioni, anche a partita in corso. In questo momento la rosa è da completare, sia per le partenze che per gli arrivi. L'importante è che rimangano i principi e la mentalità".

Esulta invece Stefano Pioli: "E' bellissimo avere i nostri tifosi. E' stato bello averli a Genova ma averli a San Siro lo è ancora di più. La squadra ha giocato con ritmo e qualità, ha avuto le idee chiare. I ragazzi mi sentono un po' meno in campo ma credo siano più contenti così".

A sbloccare la gara e protagonista di un'ottima prestazione è stato Tonali: "Sandro ha lavorato tanto. Nel calcio succedono cose strane perché nel primo giorno di raduno ho trovato Tonali, Leao e Krunic maturati e cresciuti tantissimo. Hanno avuto bisogno di qualche lezione passata per imparare nel futuro. Tonali ha tutto: ha gamba, posizionamento e qualità. Ora bisogna continuare così".

