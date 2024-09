Due giorni a Cagliari-Napoli, la sfida di domenica (ore 18) alla Domus per la quarta giornata di Serie A. Rispetto a Davide Nicola, che parlerà domani, il tecnico ospite Antonio Conte l’ha già fatto nell’antivigilia della partita. «A Cagliari ci aspetta una squadra tosta», la sua valutazione sul match. «Dobbiamo sporcarci anche le mani, perché ci sono partite in cui devi pareggiare l'intensità e la cattiveria agonistica e questo lo dimostri con l'atteggiamento».

Sui singoli, Conte lancia Lukaku per Cagliari: «Ha utilizzato questa sosta per cercare di entrare a pieni giri a livello fisico e tattico, ha messo grande impegno e sta migliorando». Mentre per Kvaratskhelia mantiene ancora un dubbio, vista la botta ricevuta mentre era con la Georgia: «I nazionali sono tornati tutti in buone condizioni, lui ha avuto questo problema alla caviglia e come Lukaku valuteremo in queste due sessioni, per poi cercare di prendere le opportune decisioni».

Il presente. Dopo la sconfitta all’esordio a Verona, 3-0, il Napoli ha inanellato due successi consecutivi entrambi in casa, su Bologna e Parma. «È un anno e mezzo che ci mancano tre vittorie di fila, ci sono grandi stimoli», il pensiero di Conte. «Dovremo essere attenti e andare con la consapevolezza di cercare di dare continuità di prestazioni e risultati. Dopo le soste per le nazionali ci sono grandi incognite per tutti, ma stiamo lavorando per questo impegno che sarà difficile. Oggi sappiamo che pensare di essere molto belli in campo spesso porta a problemi, senza sporcarti le mani. Stiamo lavorando su questo, pensando che 48 gol subiti l'anno scorso sono arrivati anche perché non ci si sporcava le mani in certe situazioni».

Da parte di Conte anche un elogio all’allenatore avversario: «Questo Cagliari è come tutte le altre squadre del tecnico Nicola, che è un trainer secondo me sottovalutato. Troveremo un ambiente caldo e una squadra che ha sempre dato fastidio al Napoli».

