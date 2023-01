Il Cagliari Calcio, e non poteva essere altrimenti, ricorda Davide Astori a 36 anni dalla nascita.

«Nasceva oggi Davide Astori. Con noi ogni giorno, in ogni momento, nei ricordi più preziosi. 7 gennaio 1987», si legge sui profili social del club a corredo di una foto che ritrae il difensore sorridente con la maglia d’allenamento del Cagliari.

Un messaggio per Astori compare anche sui profili social della Fiorentina: «Davide Astori sempre con noi», si legge.

Il centrale ha militato per sei anni a Cagliari, collezionando tre gol in 174 presenze. Poi un anno a Roma e nel 2015 il passaggio alla Fiorentina, prima di quel maledetto 4 marzo 2018 in cui fu trovato senza vita in un albergo a Udine, poco prima della partita Udinese-Fiorentina valida per il 27esimo turno del campionato di Serie A.

Un arresto cardiaco improvviso seguito a una fibrillazione ventricolare dovuta, si scoprirà successivamente, a una cardiomiopatia aritmogena silente.

Sia il Cagliari che la Fiorentina hanno ritirato la maglia numero 13 in seguito alla tragedia, numero che Astori indossava per onorare il suo idolo Alessandro Nesta.

Ancora oggi, a 4 anni dalla morte, il ricordo è più vivo che mai. Il 12 luglio 2021, durante l’incontro al Quirinale con Mattarella, il capitano della Nazionale Giorgio Chiellini ha dedicato a lui la vittoria degli Europei di calcio. Astori ha collezionato 14 presenze in azzurro, mettendo a segno un gol.

