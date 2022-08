Non ci sarà Fabregas tra gli uomini che domani affronteranno il Cagliari, ad annunciarlo l'allenatore del Como Giacomo Gattuso: "È ancora un po' indietro. Non lo convoco, il suo recupero è dettato dai fisioterapisti e non posso rischiare di perdere un giocatore per infortunio, anche se lui scalpita".

Il Cagliari impensierisce l'allenatore del lariani: "Partiamo contro una corazzata, il Cagliari è una squadra da primi due posti. I rossoblù hanno un attacco sulla carta devastante, ma è tutta la rosa a essere molto forte. Luvumbo? L'anno scorso ha fatto vedere a tratti di poter essere un giocatore importante, ma ha avuto qualche problema. Ora è in forma, sta facendo grandi cose e potrebbe essere titolare. Lo conosciamo, speriamo di limitarlo". Il tecnico si è poi soffermato sulle scelte: "Baselli è un giocatore di categoria superiore, maturo e pronto, si può sfruttare subito. Il 3-5-2 di La Spezia mi è piaciuto per alcune cose, per altre meno. Contro una squadra così forte, vorrei qualche certezza in più". Un ritorno al più consolidato 4-4-2?

© Riproduzione riservata