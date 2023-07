È ufficiale. Il difensore Ramos Borges Emerson è un giocatore del Budoni come anticipata da L'Unione Sarda il tre luglio scorso. La società gallurese, neo promossa in Serie D, si è assicurata le prestazioni del fortissimo giocatore brasiliano.

Il "Puma" comincia la sua carriera in Brasile con la squadra della sua città, il Joinville, iniziando poi come professionista nel Caxias. Poi gioca con Jalesense e Palmeiras. Nel 2003 arriva in Italia, all'Atletico Elmas, chiamato dalla famiglia Orrù. Gioca in Serie D raccogliendo 20 presenze.

L'anno successivo si trasferisce nella Nuorese dei record che viene promossa in Serie C2. Nel 2007 a Taranto in Serie C1. Nel 2011 alla Reggina in Serie B prima dell'esplosione col Livorno di Davide Nicola. Con i granata è protagonista della Promozione in Serie A.

A 33 anni esordisce in A col Livorno. Nel 2014 segna anche una rete contro il Cagliari. Dal 2016 gioca nel Padova e successivamente con Feralpisalò e Potenza. Dal 2020 al 2023 ha indossato la maglia dell'Olbia.

