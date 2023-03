Un pareggio non sarà il massimo, ma dopo tre sconfitte risolleva un po' il morale. Tanto più se il punto ottenuto nella gara in notturna col Rimini è servito per andare a +3 dalla zona playoff. Dopo i fischi per l'ultima prova casalinga sono arrivati gli applausi dei tifosi che hanno visto finalmente un atteggiamento battagliero della Torres per tutti i 90 minuti e lo hanno sottolineato sia durante sia alla fine del match.

Il commento del tecnico Stefano Sottili è più dolce che amaro: «A Montevarchi avevamo creato più occasioni di oggi però la prestazione contro il Rimini deve essere la base, la capacità di raschiare il barile per trovare le energie. Continuando così sono sicuro che i ragazzi si toglieranno soddisfazioni. Dobbiamo avere la forza di dare continuità a queste prestazioni».

Il pareggio consente di guardare con meno apprensione alla trasferta sul campo della Reggiana, capolista non ancora certa della promozione diretta. Certo, la Reggiana ha ben altra qualità tecnica rispetto al Rimini, ma nei prossimi giorni si conta di recuperare qualche giocatore dalla febbre (Lisai, Campagna e Omoregbe) e avere il bomber Scappini in condizione migliore.

© Riproduzione riservata