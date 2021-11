Chi va alla grande, chi fatica, chi spera ancora di potersi qualificare.

Come stanno andando le italiane nelle coppe europee? Ecco il punto della situazione.

Champions League – La Juventus, inserita nel girone H, sembra avere una marcia in più in coppa, rispetto al deludente avvio in campionato. Dopo la vittoria per 4-2 di martedì contro lo Zenit, i bianconeri si sono qualificati agli ottavi e al momento sono primi nel loro gruppo a 12 punti, seguiti dal Chelsea a 9, dallo stesso Zenit a 3 e dal Malmoe, fermo a 0.

Nel gruppo F l’Atalanta – che martedì ha pareggiato 2-2 contro il Manchester United di Cristiano Ronaldo – insegue invece il Villareal e i Red Devils, a quota 7, due punti in più della Dea, che precede lo Young Boys, ultimo a 3.

Buone speranze di qualificazione le ha anche l’Inter, reduce dalla vittoria esterna contro lo Sheriff Tiraspol (3-1): nel gruppo D i nerazzurri sono secondi a 7 punti dietro il Real Madrid, avanti di un punto rispetto allo stesso Sheriff, mentre lo Shakthar è ultimo a 1.

Il Milan invece ha già un piede fuori e per qualificarsi deve imperativamente vincere le ultime due sfide, sperando in una serie di “incastri” favorevoli. Contro il Porto, mercoledì, ha rimediato un pareggio (1-1), acciuffando il primo punto nel girone B. Ma deve guardare dal basso l’Atletico Madrid (4), lo stesso Porto (5) e l’ormai irraggiungibile Liverpool, che domina il gruppo a quota 12.

Europa League – Giovedì sera sono scese in campo invece le italiane in Europa League. Il Napoli ha vinto 4-1 in trasferta contro il Legia Varsavia, dopo essere andato in svantaggio (Emreli, Zielinski su rigore, Mertens su rigore, Lozano) e guida il girone C con 7 punti, davanti a Legia (6), Leicester (5) e Spartak Mosca (4).

La Lazio, invece, ha pareggiato 2-2 contro l’Olimpique Marsiglia (Milik su rigore, Felipe Anderson, Immobile, Payet) e ora è seconda in classifica a 5 punti nel gruppo E, dietro al Galatasaray (8 punti) e davanti allo stesso Marsiglia (4) e al Lokomotiv Mosca.

Conference League – Pareggio anche per la Roma in Conference League. Contro il Bodo Glimt finisce 2-2 (Solbakken, El Shaarawy, Botheim, Ibanez). I giallorossi di Mourinho inseguono ora nel gruppo C proprio il Bodo, avanti di un punto a quota 8. Seguono lo Zorya Luhansk a 6 e il Cska Sofia a quota 1.

