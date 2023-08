Il gol della vittoria arriva all’ultimo respiro, al 46’ del secondo tempo, con Viola che trasforma il rigore procurato da Luvumbo. Davanti al presidente Giulini e 700 circa spettatori, il Cagliari batte così per 2-1 il Como nella terza e ultima amichevole in Val d’Aosta, giocata stavolta al “Brunod” di Châtillon.

La squadra di Ranieri era passata in vantaggio già nel primo tempo, al 32’, con Lella. Il provvisorio pareggio dei lombardi con Blanco, al 20’ della ripresa. In campo nell’ultima mezz’ora anche l’ultimo acquisto Shomurodov.

Rossoblù al via con Scuffet in porta, Zappa, Goldaniga, Obert e Augello in difesa; la coppia Makoumbou-Sulemana nel cuore del campo; Kourfalidis e Lella sulle fasce; Oristanio in attacco al fianco di Pavoletti. Modulo di riferimento, dunque, il 4-4-2. Nella ripresa sono poi entrati Di Pardo, Dossena, Altare, Travaglini, Nandez, Viola, Deiola, Azzi, Luvumbo, quindi Shomurodov e, nel finale, Capradossi.

Stesso schieramento per la formazione lariana, che a sua volta ha rotto il ghiaccio con Semper, Vignali, Odenthal, Ronco, Ioannou, Iovine, Bellemo, Nielsen, Chaja, Cutrone e l’ex Cerri (in campo nel secondo tempo anche gli altri due ex Baselli e Vigorito, è stato lasciato a riposo, invece, Faragò).

