Vittoria dell’Atalanta nella seconda partita della sua avventura in Champions League.

La Dea, inserita nel girone F, ha superato lo Young Boys per 1-0.

A decidere una rete realizzata da Pessina al 23esimo del secondo tempo.

In campo anche la Juventus, che affronta in casa il Chelsea.

Ieri le altre italiane: l’Inter – che ha pareggiato 0-0 contro lo Shakthar Donetsk – e il Milan, che ha perso 2-1 in casa contro l’Atletico Madrid, dopo essere rimasto in vantaggio, in 10 uomini per l’espulsione di Kessie, per 84 minuti. Poi il pareggio di Griezmann e il contestato rigore trasformato da Suarez al 97’.

(Unioneonline/l.f.)

