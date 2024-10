Il Milan batte 3-1 il Club Bruges nella terza giornata del maxi girone di Champions League e ottiene i primi tre punti dopo le due sconfitte con Liverpool e Bayer Leverkusen.

I rossoneri soffrono per un’ora a San Siro contro i belgi. Primo tempo brutto, il Bruges crea numerose occasioni e la squadra di Fonseca deve ringraziare Maignan e la traversa. Il vantaggio arriva al 34’, lo firma Pulisic in maniera quasi causale, direttamente su angolo grazie a un errore del portiere belga. Nel finale di primo tempo il Bruges resta in 10 ma non si arrende, e a inizio ripresa trova il pari con Sabbe.

I rossoneri sembrano in balia degli avversari, al 60’ Fonseca sostituisce Leao, che esce dal campo scuro in volto, e un minuto dopo il suo sostituto, Okafor, confeziona l’azione e l’assist per Reijnders che firma il 2-1. Al 71’ il centrocampista olandese, su assist di Chukwueze, altro subentrato, firma il 3-1 definitivo. E nel finale il Var segnala un fuorigioco che fa finire in lacrime Francesco Camarda, l’attaccante rossonero classe 2008 che si è visto annullare quello che sarebbe stato il gol più giovane nella storia della Champions League.

Questa sera in campo la Juventus che ospita lo Stoccarda (bianconeri a punteggio pieno, due vittorie con Psv e Lipsia e 6 punti) e il Bologna che va sul campo dell’Aston Villa (felsinei fermi a 1 punto dopo due partite).

Mercoledì tocca a Inter e Atalanta.

