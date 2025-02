Il Milan perde 1-0 a Rotterdam contro il Feyenoord, nell’andata degli spareggi di Champions League. La squadra olandese non vinceva una partita nella fase a eliminazione diretta del torneo (all’epoca si chiamava ancora Coppa dei Campioni) dal 1974. Decide un gol di Igor Paixão in avvio: al 3’ conclude da sinistra sul primo palo, Maignan si lascia sfuggire il pallone che entra in rete.

Vani i tentativi del Milan di riaprire la gara, nonostante diversi giocatori offensivi. L’allenatore Sérgio Conceição è apparso piuttosto nervoso nel post partita: ha abbandonato la conferenza stampa dopo appena una domanda.

Negli altri campi Celtic-Bayern Monaco 1-2 e Monaco-Benfica 0-1, nell’anticipo aveva perso anche l’Atalanta 2-1 al 94’ contro il Club Brugge fra le polemiche. Si sono giocate martedì Brest-Psg (0-3), Juventus-Psv Eindhoven (2-1), Manchester City-Real Madrid (2-3) e Sporting Cp-Borussia Dortmund (0-3). Rientro, a campi e giorni invertiti, martedì 18 e mercoledì 19.

