Ritorna la Champions e per le italiane arriva il momento della verità.

Oggi Benfica-Inter

Alle 21 si gioca Benfica-Inter, diretta su Sky Sport (252) e Sky Sport Uno, oltre che su Canale 5.

«Serve una gara di testa e cuore. Sul cuore non ho dubbi, i ragazzi l'hanno sempre messo. La testa è molto importante, non dobbiamo pensare agli ultimi episodi, andare oltre fortuna e sfortuna».

Lo ha detto il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi, nel presentare la sfida contro il Benfica di stasera (ore 21). «Sappiamo l'importanza della gara. Abbiamo fatto un grandissimo percorso, che è stato molto difficile. Dobbiamo fare una grande gara. Il Benfica non ha mai perso in Champions, ha fatto 28 gol, è una squadra di qualità. Ma noi siamo l'Inter, ci siamo preparati bene».

Probabili formazioni

Benfica (4-2-3-1): 99 Vlachodimos; 2 Gilberto, 66 Antonio Silva, 91 Morato, 3 Grimaldo; 61 Florentino, 22 Chiquinho; 20 Joao Mario, 27 Rafa Silva, 8 Aursens, 88 Gonçalo Ramos. (24 Soares, 4 Veríssimo, 5 Domingues, 7 David Neres, 19 Tengstedt, 21 Schjelderup, 23 Ristic, 87 Joao Neves). Allenatore Schmidt.

Inter (3-5-2): 24 Onana; 36 Darmian, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 77 Brozovic, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 10 Lautaro Martinez, 9 Dzeko. (1 Handanovic, 21 Cordaz, 5 Gagliardini, 6 De Vrij, 8 Gosens, 11 Correa, 12 Bellanova, 14 Asllani, 32 Dimarco, 45 Carboni, 90 Lukaku). Allenatore S. Inzaghi.

Arbitro: Michael Oliver (Inghilterra).

Domani Milan-Napoli

Se il Napoli non potrà disporre di Raspadori e forse non avrà in panchina neppure Osimhen, nel Milan c’erano tutti nell'allenamento mattutino a Milanello, in vista dell'andata dei quarti di finale di Champions League, in programma domani sera allo stadio Meazza di San Siro contro il Napoli. Confermata la presenza di Pierre Kalulu, che già nella giornata di ieri aveva lavorato con il gruppo. Assente Zlatan Ibrahimovic (alle prese con l'infortunio rimediato con Nazionale svedese), non si sono allenati con il gruppo i giocatori non inseriti in lista Champions: Dest, Bakayoko, Vranckx, Tatarusanu e Adli.

