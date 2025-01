Inter e Milan completano una settima giornata della fase campionato molto positiva per le squadre italiane: quattro vittorie e un pareggio, con la Juventus unica che non ha conquistato i tre punti (0-0 martedì in Belgio col Club Brugge). Per le due milanesi, il successo per 1-0 consente di avvicinare la qualificazione diretta agli ottavi di finale, salendo rispettivamente al quarto e sesto posto.

In Repubblica Ceca, l’Inter batte lo Sparta Praga 0-1. A segno Lautaro Martínez al 12’, con una gran conclusione al volo da posizione defilata su cross da sinistra di Bastoni. I nerazzurri rischiano poco, anche se Sommer deve effettuare un paio di parate, e mantengono la porta inviolata per la sesta giornata su sette (appena una rete subita, miglior difesa della Champions League). La squadra di Simone Inzaghi nella ripresa avrebbe anche la chance per raddoppiare, ma lo 0-2 di Dumfries è annullato dopo due minuti e mezzo di review per un millimetrico fuorigioco di Dimarco autore dell’assist.

Al Meazza, il Milan ottiene la sua quinta vittoria consecutiva in Champions League e prosegue la risalita, dopo aver iniziato la fase campionato con due sconfitte. Dopo diverse occasioni, e una traversa di Theo Hernández, a segnare è Rafael Leão al 37’ liberato sulla fascia sinistra. In chiusura di primo tempo Maignan salva il risultato, mentre nella ripresa un gran gol di Bryan Gil (che sarebbe valso il pareggio del Girona) è annullato per un fuorigioco minimo.

Nelle altre partite, spicca la grande rimonta del Psg sul Manchester City: sotto 0-2 a inizio ripresa, i parigini ribaltano il risultato e vincono 4-2. Clamorosa sconfitta del Bayern Monaco, 3-0 a Rotterdam col Feyenoord, stesso risultato con cui invece l’Arsenal vince sulla Dinamo Zagabria e sale al terzo posto. Dilaga il Real Madrid col Salisburgo (5-1), negli anticipi 2-0 dello Shakhtar Donetsk sul Brest e 2-1 del Lipsia sullo Sporting CP. Mercoledì prossimo alle 21, con diciotto partite in contemporanea, la conclusione della fase campionato di Champions League.

