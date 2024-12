Il Milan vince all'ultimo respiro contro la Stella Rossa in Champions League. Apre uno splendido gol di Leao, poi nella ripresa la squadra serba prende campo e sfrutta il calo di ritmo dei rossoneri trovando il pari con Radonjic. Serve l'ingresso del giovanissimo Camarda a sette minuti dalla fine per far vincere il Milan: c'è infatti molto del giovanissimo attazzante nel 2-1 di Abraham al 42'. La sua girata di testa mette fuori causa Gutesa con un pallonetto che finisce deviato sulla traversa, poi all'attaccante ex Roma tocca solo buttarla in rete. Il Milan così vince la quarta partita consecutiva in Champions League (non accadeva dal 2005), portandosi a 12 punti in classifica e ritrovando almeno in parte il sorriso dopo le difficoltà in campionato.

Per la Juve impresa contro il Manchester City di Guardiola a Torino: la partita si chiude sul 2-0 con gol di Vlahovic e McKennie con i bianconeri che si rilanciano in classifica, riportandosi a due punti (11) dalle magnifiche otto. Serata amara per Guardiola che archivia la settima sconfitta nelle ultime dieci gare ufficiali.

Il Bologna a testa altissima a Lisbona, contro il Benfica, dove finisce 0-0. Non basta, dunque, per la vittoria, ma per uscire dal Da Luz con un punto sì. A due giornate dal termine della stagione regolare, il 24esimo posto che significa qualificazione ai playoff per gli ottavi, occupato dalla Dinamo Zagabria, è ancora raggiungibile, anche se è una speranza molto più che flebile. Manca l'aritmetica, insomma, per sancire la fine della corsa dei rossoblù. Ma La trasferta di Lisbona dice pure che il Bologna continua a crescere, capace di irretire e a tratti di fare la partita e mettere alle corde il Benfica, che non riesce a prendersi tre punti fondamentali per provare a giocarsi le chance di entrare nelle prime otto e comunque di blindare i playoff per gli ottavi.

