Nel primo tempo se la gioca alla pari con la vice capolista Cesena, ma nel secondo la Torres cala e prende gol come le accade spesso in questa stagione. La punizione di Adamo al 57’ (con leggera deviazione di Lombardo in barriera) è decisiva per il colpaccio al “Vanni Sanna”.

Peccato davvero, perché nel primo tempo i rossoblù di Sottili hanno offerto una buona prova, cercando la profondità sempre o quasi. E le occasioni sono state praticamente pari. Salvato ha neutralizzato i tiri di Zecca (4’) e il diagonale di Brembilla (24’). Dal canto suo la Torres va vicina al gol al 6’ con spizzata di Scappini per Lisai che non riesce a deviare sottoporta e al 41’ su traversone di Liviero che Bonavolontà prova inutilmente a incornare da due passi.

Nella ripresa accade pochino e senza Masala e Ruocco la Torres non ha grandi cambi per incidere. Proteste al 55’ per un fuorigioco fischiato a Scappini e per l’azione che porta alla punizione del vantaggio, perché l’arbitro ignora un fallo su Diakite.

La Torres chiude in avanti, con la terza punta Luppi. Rischia la Torres al 69’ ma Salvato col piede esce bene sul solissimo Sphendi e il corner direttamente in porta di Liviero all’82’ è sotto la traversa, ma il portiere ci arriva.

© Riproduzione riservata