Caturano allo scadere condanna l’Olbia alla sconfitta. La prima assoluta contro il Cesena, giocata in anticipo questo pomeriggio al "Nespoli" e valida per la 5ª giornata di Serie C, premia i romagnoli.

La compagine di William Viali conferma la fama di squadra cinica e porta a casa il bottino pieno dei 3 punti col minimo sforzo, al termine di una partita dominata, per occasioni, dai padroni di casa.

La formazione allenata da Max Canzi, in versione rimaneggiata per le numerose assenze, non fa rimpiangere i titolari a centrocampo, dove dirige un Chierico in grande spolvero, con Ragatzu alle spalle di Mancini e Udoh. La gara si complica, però, quando Brignani rimedia la seconda ammonizione del match e lascia i galluresi, in debito di ossigeno in un pomeriggio molto afoso, in inferiorità numerica. Da lì alla beffa del gol ospite, firmato al 45’ della ripresa, il passo è breve.

Occhio, però, a non rimuginare troppo sulla terza sconfitta in campionato: martedì a Chiavari l’Olbia affronterà la Virtus Entella, per portar via punti ai liguri, retrocessi dalla Serie B e determinati a tornarci a stretto giro, servirà la massima concentrazione.

© Riproduzione riservata