Il Cagliari ha presentato ricorso al Tas (il tribunale arbitrale dello sport), contro il provvedimento del tribunale della Fifa che ha dato ragione per il pagamento di due milioni di euro più interessi al Boca Juniors.

La sentenza si riferiva a una tranche del prezzo per l'acquisto del centrocampista uruguaiano Naithan Nandez.

Anche come conseguenza del reclamo - secondo quanto si apprende - gli effetti del verdetto dei giudici sarebbero stati sospesi in attesa di un ulteriore pronunciamento sulla vicenda.

Congelato, quindi, l'obbligo a pagare la cifra indicata nel dispositivo entro 45 giorni. E il Cagliari al momento non corre il rischio di incorrere nella sanzione più temuta: il blocco del mercato per le tre sessioni consecutive di campagna acquisti indicate dalla sentenza.

