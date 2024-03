Il giudice sportivo della serie A ha assolto Francesco Acerbi dall’accusa di aver rivolto insulti razzisti a Juan Jesus nel corso dell’ultima sfida di campionato tra Inter e Napoli.

La decisione – da quanto si apprende – è stata presa per “mancanza di prove”.

Nei confronti del difensore interista, che nel pieno della bufera per le accuse rivoltegli dal giocatore del Napoli aveva lasciato il ritiro della Nazionale e per il quale si temeva una lunga squalifica, non saranno dunque presi provvedimenti di alcun tipo.

