Nove anni dopo Riccardo Casini rientra a Sassari, dopo le esperienze con Grosseto, Rieti, Arzachena e il quinquennio con l'Arzignano Valchiampo.

«Fu una bella esperienza nel 2015/16 anche se la Torres era stata appena retrocessa per in serie D per il calcio scommesse. Mi sono trovato bene. Con mia moglie questo è l'unico posto che poteva farci allontanare da casa».

Il centrocampista sarà già a disposizione per la trasferta di domenica a Pescara. «Questa è una delle squadre ambiziose di un girone dove magari non c'è l'ammazzacampionato, ma tante formazioni sono molto toste». Casini chiarisce subito la sua disponibilità tattica: «Ho giocato nel vertice basso del centrocampo a tre, ma prediligo il centrocampo a due come qui alla Torres. C'è concorrenza? Meglio, quando è sana come in questo gruppo aiuta tutti a migliorare».

© Riproduzione riservata