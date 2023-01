In vista del match con la Spal il Cagliari cerca di recuperare i giocatori infortunati (il capitano Pavoletti in primis) e guarda al mercato.

Di ieri la svolta per Franco Carboni, arrivato l’estate scorsa in prestito dall’Inter: dopo neppure sei mesi, torna in Lombardia, ma non in nerazzurro. Il club del presidente Zhang lo girerà al Monza, sempre in prestito in Serie A. Il giovane laterale ricorderà di aver giocato in rossoblù le sue prime partite da professionista. A Cagliari resterà quindi Barreca.

Sul fronte delle entrate tutto tace.

Per quanto riguarda il centrale difensivo, potrebbe complicarsi la pista Colley: l’esperto difensore si è infortunato a Udine e, in attesa di sapere che cosa gli è capitato, il diesse Bonato guarda anche altrove.

Quanto al centrocampista, resta calda la trattativa per il veronese Hongla, prima scelta del club di Giulini. In attesa di una risposta da parte del giocatore, l’alternativa resta sempre Adopo del Torino, ma il club granata pare restio a lasciarlo partire.

Tuttavia, le prestazioni di Kourfalidis e Dossena allentano la pressione sul mercato.

