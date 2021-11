Dal direttore sportivo del Cagliari Stefano Capozucca arriva una proposta per dare più potenza di fuoco all’attacco della Nazionale, alle prese con una preoccupante “crisi del gol” (vedasi lo 0-0 contro l’Irlanda del Nord costato l’esclusione dalla qualificazione diretta ai Mondiali).

E la proposta ha un nome: Joao Pedro. Il bomber rossoblù è nato in Brasile, ma ha sposato un’italiana ed è nel nostro Paese da anni. Dunque perché non provare a ufficializzare questo legame con l’Italia tingendolo d’azzurro?

"A Joao ho detto che il suo obiettivo è salvare il Cagliari e andare ai Mondiali, magari con l’Italia dato che mancano attaccanti”, ha detto Capozucca ai microfoni di Radiolina. Sottolineando: “È italiano, ne ho parlato con una persona molto importante”.

Insomma, il dado è stato lanciato, ora bisogna attendere i responsi. In questo modo il numero 10 dei sardi, 29 anni, potrebbe ottenere la meritata consacrazione, dopo anni di vana attesa di essere convocato nella nazionale brasiliana. E, d’altro canto, l’Italia potrebbe avere un’altra freccia al suo arco d’attacco, in vista dei playoff, ardui e decisivi, per non perdere l’aereo per il Qatar.

A Radiolina Capozucca ha naturalmente parlato anche dell’attuale situazione del Cagliari, spiegando che bisogna “restare unitii per l’obiettivo”, ovvero risalire la china della classifica.

"Sono convinto che ci salveremo”, ha detto Capozucca. “Abbiamo le qualità per farlo, ma serve cattiveria, mancata in alcuni frangenti e un pizzico di fortuna”.

(Unioneonline/l.f.)

