Seconda battuta d’arresto consecutiva per il Cagliari Primavera guidato dal tecnico Filippi. I rossoblù vengono sconfitti in trasferta dal Napoli per 1-0. Decisiva la rete nel primo tempo di Alastuey. Match valido per la 23ª giornata di campionato.

Continua il momento no per capitan Palomba e compagni che non vincono dallo scorso 21 gennaio. Titolare Delpupo. Squalificati Zallu e Belloni. Primo tempo vivace. Sono i padroni di casa a passare in vantaggio con Alastuey all’11º minuto sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Gli ospiti provano a rispondere con le conclusioni di Masala e Carboni, entrambe respinte dalla difesa partenopea. Nella ripresa i Filippi boys, cercano invano in tutti i modi la rete per riequilibrare il risultato. I più pericolosi sono ancora i campani, sempre con l’ex Barcellona Alastuey che colpisce la traversa al 76º. In pieno recupero il tiro del neo entrato Konate viene letteralmente murato dalla difesa napoletana.

Il Cagliari tornerà in campo domenica prossima ad “Asseminello” contro il Lecce capolista. Fischio d’inizio alle 15.

