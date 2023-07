Ultimi preparativi allo stadio “Bruno Nespoli”, dove domani, a partire dalle 20, andrà in scena il Trofeo Sardegna.

Tra le curiosità della settima edizione del torneo che mette di fronte Olbia e Cagliari spicca il fatto che opporrà due tecnici che si conoscono bene: Leandro Greco e Claudio Ranieri. Il primo, neo allenatore dei bianchi ed ex centrocampista, è stato giocatore del secondo alla Roma. Una ragione in più per provare a batterlo. «Confrontarmi con lui, che è un grande tecnico che ho avuto la fortuna di avere, sarà un onore e un piacere, anche se in amichevole», dice Greco, al debutto davanti al suo nuovo pubblico.

«I ragazzi stanno lavorando molto, abbiamo iniziato da pochi giorni e con carichi pesanti, ma c’è molta voglia di vedere a che punto siamo», aggiunge presentando il test con i rossoblù neo promossi in Serie A. E se l’Olbia, in ritiro dal 14 luglio a Buddusò, è curiosa di vedere a che punto sta dopo una settimana scarsa di preparazione, i tifosi non sono da meno: Greco lo sa. «Stiamo lavorando per creare un senso di appartenenza, un qualcosa in cui la città si possa riconoscere, nel gioco e, soprattutto, nei valori – sottolinea il tecnico dei galluresi in chiusura –. Speriamo di avvicinare i tifosi all’Olbia, perché ne abbiamo bisogno, e di renderli orgogliosi».

