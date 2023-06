Il tecnico Francesco Loi e il vice Antonio Carta rinnovano il contratto con la Costa Orientale Sarda. Dopo la scorsa stagione, chiusa con l’ottimo risultato della salvezza, la società ha giustamente deciso di confermare il duo. Nello staff, come già preannunciato, potrebbe far parte anche il difensore Davide Moi che nel finale di stagione è stato preziosissimo. Non potendo giocare, ha collaborato con Loi e Carta.

La società ora, insieme allo staff, dovrà stabilire i giocatori da confermare prima di immergersi nel mercato per eventuali rinforzi. Qualcosa cambierà sicuramente. L’intenzione è, comunque, quella di confermare l’intelaiatura. Intanto il segretario Franco Palleschi, come ogni anno, sta preparando tutta la documentazione da portare a Roma per l’iscrizione al torneo.

