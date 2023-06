In attesa delle presentazioni ufficiali, in programma dopo il 1° luglio, Leandro Greco ha iniziato a studiare i giocatori che potrebbe allenare nella prossima stagione di Serie C, al via il 20 agosto con la Coppa Italia.

Sebbene alla riapertura del mercato manchi ancora qualche giorno, il direttore sportivo Tomaso Tatti è in azione da tempo, così il neo tecnico dell’Olbia è già al lavoro per cominciare a farsi un’idea della squadra che avrà a disposizione dal 14 luglio, quando inizierà il ritiro precampionato a Buddusò. Anche perché, al di là della decina di uomini già in rosa, si sa che Emerson, Fabrizio Brignani e Nicolò Sperotto sono destinati a non rinnovare il contratto in scadenza a fine mese, e che Tatti è invece all’opera per trattenere gli esperti Luca La Rosa e Maarten van der Want, più il giovane Federico Zanchetta, che l’Olbia punta ad acquistare a titolo definitivo dalla Spal.

Anche quest’anno saranno numerosi gli addii in Gallura, e ogni reparto andrà puntellato a dovere, ma molto del mercato dei bianchi dipenderà dai giocatori che giungeranno in prestito dal Cagliari, che a questo giro saranno decisamente più numerosi della scorsa stagione, quando dai rossoblù arrivò solo Gianluca Contini.

Anche il giovane attaccante, originario di Massa Marittima, sembrerebbe destinato a non rinnovare col club del presidente Alessandro Marino, che in avanti vanta giocatori del calibro di Daniele Ragatzu e Nicola Nanni, ma non può sbagliare le alternative a quelli che si presentano ai nastri di partenza come titolari inamovibili. Pena: rischiare di bissare la travagliata stagione dell’anno scorso.

© Riproduzione riservata