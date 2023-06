Marco Sanna è il nuovo allenatore della Torres Primavera. Lo ha annunciato la società sassarese, che ha comunicato anche il vice, che sarà Pietro Rubino.

Per Sanna si tratta di un ritorno: il tecnico è già stato alla guida della prima squadra in due occasioni, nella stagione 2015-16 e in quella 2018-19, oltre ad aver indossato la maglia della Torres durante la sua carriera da calciatore.

Una carriera peraltro di altissimo livello: Sanna ha vestito la maglia del Cagliari, in Serie A, e quella del Torino, oltre ad aver giocato con la Sampdoria per quattro anni, seppur in Serie B. Ora metterà la sua esperienza a disposizione dei giovani calciatori sassaresi: «Al tecnico», si legge nella nota della società, «il grosso in bocca al lupo della società, della proprietà, dello staff, di tutti i tesserati e del pubblico di Sassari in vista di questo nuovo inizio di stagione alla Torres».

