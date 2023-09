Non briosa, ma cinica, la Torres vince la quinta partita di fila: 1-0 a Carrara contro il Sestri Levante. I rossoblù sassaresi restano in testa da soli e confermano di avere la personalità per vincere anche le partite dove soffrono e non giocano benissimo. Migliore in campo Zecca e non solo per il gol realizzato in apertura di ripresa. Subito dopo in pagella il portiere Zaccagno, che nel primo tempo ha deviato sulla traversa la botta di Forte che poteva dare ai liguri un vantaggio tutto sommato legittimo.

Cronaca. Al 9' grande cambio di lato di Scotto che pesca a destra Zecca: rientro e tiro dal limite ma fuori bersaglio. La risposta dei liguri è un'azione a sinistra con girata di testa di Toci che Zaccagno blocca con sicurezza. Mischia pericolosa in area sassarese al 17' su iniziativa di Toci a sinistra. Al 18' Forte si accentra ed esplode un siluro che Zaccagno manda sulla traversa, poi la difesa allontana.

Esce Antonelli per un leggero infortunio, entra Fabriani che va a destra mentre Idda si sposta al centro del terzetto difensivo.

Al 34' su sviluppo di un calcio di punizione diagonale di Pane, largo. Bella ripartenza al 40' della Torres, con Kujabi che si inserisce sulla corsia di centro-sinistra e serve al centro dove Zecca in corsa conclude fuori.

Ed è Zecca a sbloccare la gara al 2' della ripresa: da rimessa laterale entra in area, riceve la sponda di petto da Ruocco e in corsa col destro la piazza nel primo angolino basso. Il Sestri Levante pericoloso al 55' con incornata di Forte rasente al palo, ma Zaccagno comunque era sulla traiettoria.

Spreca Ruocco al 59' un bel passaggio che gli consente di andare al tiro in area a destra, ma la conclusione è sul portiere che blocca senza sforzo. Nel finale lancio per Zecca che scatta bene ma ha Turno addosso che lo contrasta e guadagna solo un corner.

