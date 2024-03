Una vittoria e il pensiero sarà rivolto d'ora in poi solo alla preparazione dei playoff promozione. Come seconda in classifica. La giornata di domani può essere decisiva se la Torres fa il colpaccio a Gubbio (inizio alle 20.45) perché si gioca anche Carrarese-Perugia, una sorta di spareggio per il terzo posto. Se i rossoblù di Greco vincono e la Carrarese non va oltre il pareggio, sarà matematica la seconda posizione.

All'andata la squadra sassarese si è imposta 3-1 con doppietta di Fischnaller e gol di Ruocco.

Se i rossoblù di Greco arrivano alla sfida con il vento in poppa (22 punti su 24 in otto giornate), il Gubbio ha incassato tre sconfitte di fila che l'hanno allontanato dal quarto posto.

Nella Torres assente Giorico, il centrocampo sarà composto da Mastinu e Cester (o Masala) mentre in attacco potrebbero tornare titolari Diakite e Scotto, con Fischnaller che parte dalla panchina.

© Riproduzione riservata