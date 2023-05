Cinque giornate al termine del prestigioso “Primavera 1”. Il Cagliari guidato dalla coppia Battilana-Pisacane tornerà in campo domani contro l’Atalanta al Centro Sportivo “Bortolotti” di Zingonia, fischio d’inizio alle 15. Match valido per la 30ª giornata di campionato. I rossoblù arrivano da cinque risultati utili consecutivi, e vogliono continuare la cavalcata per ottenere la salvezza diretta.

Capitan Palomba e compagni si trovano all’undicesimo posto in classifica con 39 punti, insieme a Milan, Bologna e Sampdoria. Sono sette i punti di vantaggio sull’Atalanta, che occupa il quartultimo posto che vorrebbe dire playout salvezza contro il Napoli a quota 31.

All’andata, ad “Asseminello”, il Cagliari si impose per 1-0, grazie alla rete di Griger. Non ci sarà lo squalificato Konate, espulso nell’ultimo turno nella vittoria contro il Cesena. La gara sarà trasmessa da Sportitalia sul canale SI Live 24 e sull’App Sportitalia.

I bergamaschi sono reduci dalla sconfitta interna con il Milan nel recupero di mercoledì, che è costata la panchina all’allenatore Fioretto. Alla guida tecnica è stato promosso Giovanni Bosi, chiamato dalla squadra Under 16.

© Riproduzione riservata