Sconfitta per il Cagliari Primavera guidato dalla coppia Battilana-Pisacane. Capitan Palomba e compagni vengono battuti in trasferta per 3-2 dall’Atalanta, nel match valido per la trentesima giornata di campionato, la quintultima del prestigioso “Primavera 1”. Si fermano a cinque i risultati utili consecutivi dei rossoblù.

Il Cagliari rimane inchiodato a 39 punti, al tredicesimo posto, insieme al Bologna, l’Atalanta sale a 35 punti in classifica. I bergamaschi in questo momento disputerebbero i playout salvezza, contro il Napoli a 32.

Pronti via e i rossoblù passano in vantaggio con Vinciguerra, sugli sviluppi di un lancio di Sulev, non controllato dalla difesa neroazzurra: è la terza rete in stagione per l’attaccante classe 2005. Vlahovic al 26’ pareggia i conti, sfruttando l’assist di De Nipoti dopo una splendida azione personale. La ripresa si apre con un vero e proprio miracolo di Iliev ancora su Vlahovic, che sfiora la doppietta personale. Al 66’ arriva il 2-1 dei padroni di casa con De Nipoti: l’assist è di Colombo, che grazie ad un buco della difesa del Cagliari riesce a servire la seconda punta. Passano dieci minuti e Vitale riequilibra i conti sul 2-2. Corner millimetrico battuto da Cavuoti, stacco imperioso del numero 6 rossoblù che insacca. Primo sigillo nel torneo per il difensore centrale.

Al 90’ si conferma la regola del gol sbagliato gol subito. Masala sciupa un’occasione colossale creata da Griger e Cavuoti. Vavassori invece non spreca la chance e con un’imprendibile serpentina segna il definitivo 3-2. Il Cagliari tornerà in campo sabato prossimo ad “Asseminello” contro il Bologna, fischio d’inizio alle 15.

© Riproduzione riservata