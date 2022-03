Lutto nel mondo del calcio belga per la morte di Miguel van Damme, il portiere 28enne che militava nel Cercle Brugge e da tempo lottava contro la leucemia.

"Le parole non sono sufficienti per descrivere ciò che proviamo” è il commento del club della prima divisione.

La malattia gli era stata diagnosticata 5 anni fa, all’inizio della stagione 2016-’17, poi era tornata nel 2019 e 2020. L’anno scorso è diventato padre di una bambina, Camille. “Il nostro carissimo papà, ieri sera, è partito per il suo ultimo match, un match che non si può più vincere. Ci hai lasciato molto lentamente, eppure l'hai fatto di nuovo a modo tuo... Hai combattuto come un leone", ha scritto su Instragram la moglie Kyana.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata