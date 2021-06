La nuova maglia dell’Ucraina fa infuriare la Russia. Il motivo? La divisa reca sul petto la sagoma del territorio del territorio nazionale, comprensivo della penisola di Crimea, che il governo di Mosca ha annesso unilateralmente nel 2014, nel corso della guerra del Donbass.

Una sorta di “provocazione” nazionalistica in vista degli Europei, quella della Federazione del calcio ucraino, in qualche modo avallata dalla Uefa, che la nuova maglia ha autorizzato.

Oltre al disegno incriminato, sulla maglia ci sono anche due slogan patriottici: “Gloria all’Ucraina!” e “Gloria agli eroi!”, utilizzati come saluto militare ufficiale.

Dure, come detto, le reazioni, in Russia. Il deputato di Mosca Dmitry Svishchev ha detto che il disegno è "una provocazione politica" in quanto “mostrare una mappa dell'Ucraina che include un territorio

russo è illegale".

La portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha invece commentato polemicamente: “Lo slogan ‘Gloria all'Ucraina! Gloria agli eroi!’ sembra una sorta di richiamo nazista”.

Le Nazionali di entrambi i Paesi si sono qualificate per gli Europei: la Russia è inserita nel gruppo B con Belgio, Danimarca e Finlandia; l’Ucraina è nel gruppo C con Austria, Olanda e Macedonia del Nord.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata