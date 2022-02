Un super-premio in denaro e due grandi appezzamenti di terra ciascuno.

Questo il riconoscimento “concreto” che il governo del Senegal ha deciso di attribuire agli eroi della nazionale di calcio riuscita per la prima volta nella sua storia a trionfare in Coppa d’Africa, battendo l’Egitto in finale dopo i calci di rigore.

Nel dettaglio, Kalidou Koulibaly, Sadio Manè e compagni (tra cui l’attaccante del Cagliari Keita Baldè) riceveranno circa 75.000 euro e due appezzamenti di terra, uno di 200 metri quadri nella capitale Dakar e uno di 500 metri quadri nella nuova città di Diamniadio.

I calciatori e lo staff della nazionale sono stati ricevuti anche dal presidente Macky Sall, che ha chiesto loro di fare il possibile per qualificarsi a Qatar 2022: "Non chiedo di vincere il prossimo Mondiale ma almeno un posto in semifinale", ha detto Sall.

Per centrare la qualificazione, il Senegal dovrà però vincere lo spareggio. Avversario, ancora una volta, sarà l'Egitto di Momo Salah.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata