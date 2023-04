Il Cagliari Primavera guidato dalla coppia Battilana / Pisacane, tornerà in campo domani ad “Asseminello” contro l’Udinese. Fischio d’inizio alle 11. Gara valida per la 28ª giornata di campionato. Arbitra il signor Scarpa di Collegno. Capitan Palomba e compagni vengono da tre risultati utili consecutivi: una vittoria di prestigio contro la Juventus e due pareggi, l’ultimo in rimonta contro il Sassuolo in trasferta. I rossoblù non vogliono più fermarsi e conquistare al più presto la salvezza.



A sei giornate dal termine del prestigioso “Primavera 1”, il Cagliari si trova al tredicesimo posto in classifica insieme al Milan con 33 punti, con due lunghezze di vantaggio dall’Atalanta e dal Napoli (terz’ultima e quart’ultima) a quota 31, che in questo momento si sfiderebbero nei playout salvezza. Udinese penultima a 16 punti, con 19 sconfitte in 27 giornate, l’ultimo successo risale a sette match fa, con le speranze di salvezza ormai ridotte praticamente allo zero.



La gara sarà trasmessa in diretta televisiva su Sportitalia SoloCalcio, canale 61 del digitale terrestre. All’andata ebbero la meglio i rossoblù, che si imposero in trasferta per 1-2, grazie alle reti di Cavuoti e Carboni.



Sono in vendita sul sito di Ticketone e nelle ricevitorie autorizzate i biglietti per assistere alla gara. 5€ il prezzo del singolo tagliando.

Gli abbonati riceveranno un codice promozionale via mail che permetterà loro di acquistare i biglietti a solo 1€. L'acquisto di un titolo di accesso per la sfida della Primavera consentirà di assicurarsi un posto per assistere a una sessione di allenamento della prima squadra dalla tribuna "Carlo Enrico Giulini" del Campo 1.



Foto concessa Cagliari Calcio: Carboni e Cavuoti

