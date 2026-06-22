Calcio, Giovanni Malagò è il nuovo presidente della FigcEletto al posto di Gravina, dimissionario a seguito del flop dei Mondiali
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Giovanni Malagò è il nuovo presidente della Federcalcio. È stato eletto con il 68,58 per cento dei voti dall'assemblea Figc, chiamata a dare una nuova guida al calcio italiano dopo le dimissioni di Gabriele Gravina, a seguito della mancata qualificazione della nazionale ai Mondiali 2026.
Malagò ha ottenuto 343,084 preferenze, pari appunto al 68,58 per cento dei voti dall'assemblea, contro i 145,036 (29.17%) dell'altro candidato alla presidenza, Giancarlo Abete. Le schede bianche sono state 11,72, pari al 2.25%.
«È veramente molto profondo ed emozionante questo senso di reposanbilità Da solo non posso fare nulla, ma con voi posso fare tutto», ha detto Malagò subito dopo la sua elezione rivolgendosi all’assemblea.
(Unioneonline)